Mardin'de 1. Tespih Çalıştayı ve Koleksiyon Sergisi düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de 1. Tespih Çalıştayı ve Koleksiyon Sergisi düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mardin Şubesi ile Mardin Antika Tespih ve Gümüşçüler Derneği iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, akademisyenler ve koleksiyonerler, tespihin tarihi, dini, kültürel ve sanatsal yerine ilişkin sunumlar yaptı.

Çalıştay kapsamında fuaye alanında koleksiyonerlerin 200'e yakın tespihi sergilendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2 gün sürecek çalıştayın açılışında, üniversite olarak bir tespih çalıştayı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dargeçit ilçesi Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık inanç yapıları ve binlerce boncuk bulunduğunu anımsatan Özcoşar, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en eski buluntularından tespihin bugüne kadar akademik bilginin odağı olamaması bence akademisyenlerin eksiği olmalı. Bu tabii tespihle ilgili hiç çalışmanın olmadığı anlamına gelmiyor. Ama literatürü taradığımızda ortaya çıkan sonuç bizleri çok memnun edebilecek, doyurabilecek, tespih anlamında tatmin edebilecek bir sonuç değil. Bu aslında tespihle ilgili çalıştayı yapmamızın en önemli sebebini oluşturuyor."

Özcoşar, "İnsanlığın tarihiyle çok doğrudan ilişkisi olan bir sanattan bahsediyoruz. Sanat kelimesini çok bilerek, teknik anlamda kullanıyorum çünkü tespihi biraz daha 'alt tabakanın' kullandığı bir nesne olarak değerlendirmek gibi yaygın bir eğilim var aslında. İnsanlık tarihinin en büyük medeniyet merkezlerinde tespihe rastlıyoruz. Bu bile aslında bugün bu algının yıkılmasının aslında ne kadar gerekli ve zorunlu olduğunun göstergesi kabul edilebilir." dedi.