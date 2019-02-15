Mardin'de 1 Yaşındaki Çocuğa Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı

MARDİN(AA) - Mardin'de böbrek taşı rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki çocuk, kapalı böbrek taşı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

MARDİN(AA) - Mardin'de böbrek taşı rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki çocuk, kapalı böbrek taşı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, böbrek taşı rahatsızlığının bölgede sık görülen üriner sistem hastalıklarının başında geldiği, böbrek taşlarının taşın bulunduğu böbrek ya da kanaldaki konum ve büyüklüğüne göre değişik yöntemlerle tedavi ya da ameliyat edildiği bildirildi.



Mardin Devlet Hastanesinde dünya standartlarında kullanılan bütün taş kırma yöntemlerin mevcut olduğu kaydedilen açıklamada, yakın bir zamana kadar çocuk hastalarının şehir dışındaki tıp fakültelerine sevk edilirken artık hastanede 1 yaş altı grubu da dahil olmak üzere bütün hastalara müdahale edilebildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Geçtiğimiz ay içinde Mardin'de ilk defa Mardin Devlet Hastanesinde 1 yaşındaki çocuğa böbrek taşından dolayı Perkütan Nefrolitotomi yöntemiyle böbreğe çok küçük bir delik açılarak yapılan ameliyatta hastanın taşları başarılı bir şekilde kırılarak çıkarılmıştır." denildi.



Ameliyatı gerçekleştiren Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Ünüş ise, şunları belirtti:



"PNL ameliyatı aynı zamanda hastaların gündelik yaşamlarına daha hızlı dönmesini sağlamaktadır. PNL tedavisi için yapılacak olan kesinin boyutu son derece küçüktür ve herhangi bir iz bırakmaz. PNL tedavisi sonrası ağrı durumu oldukça azdır. Bu ameliyatlar başarılı bir şekilde gerçekleşiyorsa bunu başta İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcılarına, Mardin Devlet Hastanesi yönetimi ve ameliyathanedeki çalışma arkadaşlarıma borçluyum. Sağlık bir ekip işidir."

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