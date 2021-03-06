Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi - Son Dakika

Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi

06.03.2021 08:27

MARDİN Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde, İŞKUR iş birliğiyle kadın istihdamına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2020'de 18 bin kadın, çeşitli alanlarda meslek edindi.

MARDİN Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde, İŞKUR iş birliğiyle kadın istihdamına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2020'de 18 bin kadın, çeşitli alanlarda meslek edindi. Merkez Müdürü Ufuk Çete, kontrollü normalleşmede yine kadın istihdamına yönelik İŞKUR ile ortaklaşa kurdukları çanta ve dikim evinde 50 kursiyerle çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kurslarımızın amacı; sadece bilgi ve beceri edindirmek değil kadınları özellikle evlerden çıkarıp, kurslara getirerek, hem sosyalleşmelerine hem de ekonomiye katkı sağlamalarına olanak sunmaktır" dedi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların istihdamı ve meslek edinmesine yönelik kurslara ilgi yoğunlaşıyor. Geçen yıl açılan kurslara katılan 18 bin kadın, meslek edindi. Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kadınlara yönelik kursların devam edeceği söyledi. Çete, "Artuklu Halk Eğitim Merkezi olarak İŞKUR iş birliğiyle kadın istihdamına yönelik açtığımız iki programımız bulunmaktadır. Bu atölyeden biri kadın giyim- modelist yardımcılığı diğeri de kadın çanta saraciye montaj eleman yetiştirme programıdır. Bu atölyelerimizde özellikle kadın istihdamını amaçladık ve 50 kursiyer aldık. Biz onlardan öğrenirken onlar da bizden farklı teknik beceriler öğrendi. Bu eğitimle ilerleyen hayatlarında farklı ürünler üretip, tasarlayıp özellikle sosyal medya veya internet aracılığıyla ürünleri satış imkanı bulabildikleri beceriler edindiler. Bundan dolayı biz bir kat daha mutlu olduk. 2020 yılı verilerimize göre, toplamda açtığımız kurslarda 18 bin kursiyerimiz belge aldı, çeşitli alanlarda. Kurslarımızın amacı; sadece bilgi ve beceri edindirmek değil kadınları özellikle evlerden çıkarıp, kurslara getirerek, hem sosyalleşmelerine hem de ekonomiye katkı sağlamalarına olanak sunmaktır" diye konuştu.Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Leyla Oğuzsoy Yıldırım ise "Kadınlara yönelik çalışmalar, giyim üzerine, el sanatları üzerine. Yaptıkları nakışlar, özellikle yaptıkları yöresel kıyafetler, bu aynı zamanda kadınlarımıza yönelik bir iş imkanı sağlamak. İleride kendi iş yerlerini kurmaları, kendi evlerine katkı sunmaları için bu yönde çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.


Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi
Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi

Halk Eğitim Merkezi, İstihdam, Artuklu, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım         
18:04
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 1 yılda 18 bin kadın, kursla meslek edindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei