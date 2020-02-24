Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor - Son Dakika

Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor

22 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'de Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'de Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.


Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde, tarihi Mardin'de bulunan eski çarşıların yenilenmesi ve yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluştuğu şehir Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler için yeni destinasyonlar ortaya çıkacak. Turistler zamanlarını daha çok merkezde geçirme imkanı bulacak ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlanacak.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılmaz durumdaki eski yapı dükkan ve sokaklarda yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan yenileme çalışmalarının bitmesiyle tarihi Mardin'in çehresinde değişim meydana geldiğini kaydeden Vali Yaman, "Tarihi Mardin'in tarihi çarşılarında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yenileme çalışmalarını bitirdiğimiz çarşılar, yeni çehrelerine kavuştu. Buralar vatandaşlarımız ve gelen misafirlerimiz için yeni cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Şehrimizde yeni destinasyonlar artıkça gelen misafirlerin zamanlarını daha çok Mardin'de geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun da şehre büyük katkısı oluyor" dedi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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