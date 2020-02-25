Mardin'de 10 günde 11 terörist tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de 10 günde yakalanan ya da güvenlik güçlerine teslim olan 11 PKK'lı terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin ve Kars İl Jandarma komutanlıklarının müşterek yürüttüğü çalışmayla ikna edilen İ.A. ve R.E.H, Nusaybin sınırından jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince teslim alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.A. ile R.E.H, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Böylece Mardin'de 10 günde tutuklanan terörist sayısı 11'e yükseldi.