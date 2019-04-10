Son Dakika Haberleri: Mardin'de 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri

Mardin'de 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri

2 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeni ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları yeşil sahada bir araya geldi.

Mardin'de 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeni ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları yeşil sahada bir araya geldi.

Mardin'de il merkezinde görev yapan basın mensupları ile emniyet görevlileri arasındaki kaynaşma ve dostluğu pekiştirmek adına halı saha maçı düzenlendi. Emniyet mensuplarının 9-6 galip geldiği müsabakanın sonunda kazanan dostluk oldu. Basın mensupları, birlikte top koşturdukları emniyet görevlilerinin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlarken, güvenlik güçleri de basın mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:44 Kaynak: İHA
Polis Haftası, 10 Nisan, Polis, Mardin, Güncel
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