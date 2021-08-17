Mardin'de 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler esnasında 11 şahsın kullandığı motosikletlerin motor ve şasi numaralarının silinmiş ve plakalarının olmadığı, hepsinin çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca 5 motosikletin de tescil kaydının olmadığı bildirildi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen motosikletlerde yapılan kontrollerde 7 tanesinin plakasız olduğu, şasi ve motor numarası üzerinde özel beceri kullanılarak silinti-kazıntı yapılmış olduğu, 4 tanesinin çalıntı motosiklet olarak arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca 5 motosikletin de tescil kaydının olmadığı belirlendi. Olayla ilgili olarak 11 motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN