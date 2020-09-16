Mardin'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu toplantı yaptı.

Vali Demirtaş başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Davut Esen ve Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılması planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Karaboğa'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nin istatistiklerini içeren sunumunun ardından Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi konuları görüşüldü.

Vali Mahmut Demirtaş, asılsız ihbarların ekiplerin işlerini zorlaştırdığını belirterek, bunun önlenmesi için bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesini istedi.