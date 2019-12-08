Mardin'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği

Mardin'de, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ekibince bir AVM'de kurulan "Yaşama Yol Ver" standında vatandaşları acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatıldı.

Vatandaşlara uygulamalı olarak, ilk yardım müdahaleleri konusunda bilgilendirme yapan ekipler, temel ilk yardım eğitimi, UMKE tanıtımı ve trafikte ambulansa nasıl yol verilmesi konusunda bilgiler vedi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ramazan Demir ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Feyzi Özünal da etkinlikte yer aldı.