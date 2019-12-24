Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

MARDİN'in Savur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerinin deposuna düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmesi planlanan 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi, System.String[]

MARDİN'in Savur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerinin deposuna düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmesi planlanan 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Savur ilçesinde bir iş yerinin deposunda üretilen sahte içkilerin piyasa süreceği ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 117 ton 800 kilo sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Z.S., F.G. ve M.E. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Savur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
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