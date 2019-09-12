Mardin'de 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
47 dakika önce
Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerindeki operasyonda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:02 Kaynak: AA
Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerindeki operasyonda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerde Artuklu ve Nusaybin ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 12 bin 74 paket gümrük kaçağı sigara, 140 kilogram kaçak nargile tütünü ve 1 gram eroin ele geçirildi.
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