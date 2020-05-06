Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
6 saat önce
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik ilçesinde yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu nitelikli yağma suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik ilçesinde yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu nitelikli yağma suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu nitelikli yağma suçundan aranan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K. isimli şahsı Derik ilçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan evinde saklandığını tespit etti. Saklandığı eve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:38 Kaynak: İHA
Son Dakika Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı