Mardin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'yü Midyat ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'nde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mardin 'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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