Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı

01.05.2022 12:43
Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde Türk Kızılay tarafından öğrencilere bayramlık giysi hediye edildi.

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde Türk Kızılay tarafından öğrencilere bayramlık giysi hediye edildi.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından gönderilen kıyafetler Türk Kızılay Artuklu Şubesi, Mardin Toplum Merkezi ve Artuklu Üniversitesi Genç Kızılay gönüllülerince 3 okulda öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, yardım kapsamında 120 öğrenciye kıyafet ulaştırdıklarını söyledi.

Yapılan yardımla öğrencilerin sevindiğini belirten Arı, "Şubemiz adına katkılarından dolayı Kadıköy Şubemize teşekkür ediyorum. Dağıtım faaliyetimize bizzat katılarak destek veren tüm Kızılay dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Yardım faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek." dedi.

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Artuklu, Kızılay, Mardin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı - Son Dakika


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