MARDİN'de, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, 127 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'dolandırıcılık', 'yaralama' gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 127 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika