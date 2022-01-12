Mardin'de 1339 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje, yüzük ve sikkeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şırnak'ta ikamet eden A.Ç. ve V.H'nin tarihi eser niteliği olan çok sayıda sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilçesine sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sevkin gerçekleştiği araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 obje, 72 yüzük ve 1250 sikke bulundu.

Gözaltına alınan A.Ç. ve V.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.