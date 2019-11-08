Son Dakika Haberleri: Mardin'de 135 bin fidan dikilecek
Son Dakika Güncel Mardin'de 135 bin fidan dikilecek

Mardin'de 135 bin fidan dikilecek

7 saat önce

Mardin'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" sloganıyla başlatılan ve 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen seferberlik kapsamında 135 bin fidan dikilecek.

Mardin'de 135 bin fidan dikilecek, System.String[]

Mardin'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" sloganıyla başlatılan ve 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen seferberlik kapsamında 135 bin fidan dikilecek.

Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, yaptığı açıklamada, yoğun ilgi gören proje kapsamında kentin 40 farklı noktasında 11 Kasım günü 81 ilde olduğu gibi 135 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Mardin'in karasal bir iklime sahip olması nedeniyle, daha çok bölgeye özgü fidanların dikileceğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"40 noktada 135 bin fidanı 5 bin kişiyle dikeceğiz. Bu işlemi 3 saat gibi bir sürede bitireceğiz. İnşallah şehrimiz yeşillenecek ve vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Bin 306 dönüm arazide hizmet veren fidan şefliğimizden çevre iller de faydalanıyor. 2018 yılında 2,5 milyon, bu sene ise 1,5 milyon fidan yetiştirdik. Bunlar daha çok bölgemizde yetişen ağaç türleri."

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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