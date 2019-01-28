Mardin'de 145 Adet Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 145 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 145 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; kaçak alkolün ele geçirildiği iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 'Asayişe Müessir Konuların Engellenmesine' yönelik Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
görevlilerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında; ekiplerimizce denetlenen 1 iş yerinde yapılan aramada 145 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilmiş olup, iş yeri sahibi olan şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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