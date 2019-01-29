Mardin'de 145 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
53 dakika önce
MARDİN (AA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 145 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
MARDİN (AA) – Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde 145 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
görevlilerince bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada 145 şişe kaçak içki elde edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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