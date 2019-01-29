Son Dakika Haberleri: Mardin'de 145 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Mardin'de 145 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

53 dakika önce

MARDİN (AA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 145 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Mardin'de 145 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
MARDİN (AA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 145 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro görevlilerince bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 145 şişe kaçak içki elde edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel
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