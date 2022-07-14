Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika
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Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

14.07.2022 15:48
Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Çam, mesajında, 15 Temmuz'un milletin destan yazdığı gün olduğunu belirtti.

Asker elbisesi giyen teröristlerin uçak, helikopter ve tankla devlet ve millete haince saldırdıklarını kaydeden Çam, bu hain saldırıyı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını aktardı.

Çam, "Bu uğurda 251 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ancak unutulmamalı ki o gece şehit olmaya hazır milyonlar sokaklarda beklemiştir. Bu millet geçmişte nasıl ülkesine sahip çıktıysa 15 Temmuz'da da gereğini yapmış, tankların ve uçakların önünde hedef olmaktan geri durmamıştır. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ülkesine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor ve ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç da milletin silahıyla milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan hain darbe girişiminin hafızalarda yerini koruduğunu bildirdi.

Girişime milletin feraseti ve cesareti ile müsaade edilmediğinin ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Milletimiz çıplak elleri ve gövdeleriyle tanklara, uçaklara meydan okudular. Tüm dünyanın gözü önünde darbecilere hak ettikleri dersi verdiler. Allah bu topraklardan iman dolu milletimizi eksik etmesin. Kardeşi kardeşe vurduran hain FETÖ ve benzerlerine karşı asla müsamahakar davranmamalıyız. Ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları korumalı, bıkmadan, usanmadan çalışmalı ve daha ileriye taşımalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize ihanet girişiminde bulunan bu hain güruhu aziz milletimiz asla unutmayacaktır, affetmeyecektir."

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Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Kaynak: AA

Demokrasi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika

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