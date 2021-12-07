Mardin'de 15 yaşındaki hırsız, kaşla göz arasında bebek arabasından telefon çaldı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hırsız, kuyumcu dükkanında bebek arabasında bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren R.A. isimli kadın, alışveriş yaptığı sırada bebek arabasında bulunan cep telefonu çalındı. Telefonunun kayıp olduğunu fark eden R.A., durumu iş yeri sahibine illetti. Kuyumcunun güvenlik kameraları incelenerek dükkana giren bir çocuğun bebek arabasının cebinden cep telefonunu alıp gizlice çıktığı görüldü.

Asayiş Büro ekiplerinin izlediği güvenlik görüntülerinde hırsızın 15 yaşındaki U.G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla şüpheli şahıs gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs, Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.

Öte yandan suça konu cep telefonunun sahibine teslim edildiği kaydedildi. - MARDİN