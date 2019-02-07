Mardin'de 150 Kilo Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

MARDİN kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Mardin
merkez Artuklu
, Dargeçit
, Mazıdağı
ve Ömerli
ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'lılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kılıç-106, Şafak-107, Tanzer-24 ve Tokat-9' operasyonları düzelendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, sığınıklarda yapılan aramalarda 150 kilo plastik patlayıcı, 4 kilo amonyum nitrat, av tüfeği, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 105 milimetrelik obüs mühimmatı, 23 Kalaşnikof
fişeği, 30 fünye, hedef noktalayıcı ve aparatı, 2 el dürbünü, 140 pil ve cep telefonu ile çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler imha edildi.
- Mardin