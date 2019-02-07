Son Dakika Haberleri: Mardin'de 150 Kilo Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de 150 Kilo Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

2 saat önce

MARDİN kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'de 150 Kilo Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
MARDİN kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mardin merkez Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'lılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kılıç-106, Şafak-107, Tanzer-24 ve Tokat-9' operasyonları düzelendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, sığınıklarda yapılan aramalarda 150 kilo plastik patlayıcı, 4 kilo amonyum nitrat, av tüfeği, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 105 milimetrelik obüs mühimmatı, 23 Kalaşnikof fişeği, 30 fünye, hedef noktalayıcı ve aparatı, 2 el dürbünü, 140 pil ve cep telefonu ile çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler imha edildi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:57 Kaynak: DHA

PKK, Mardin, Güncel
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