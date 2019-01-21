Mardin'de 150 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi
55 dakika önce
Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildiMARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 150 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi
MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 150 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta icra edilen "Kılıç Operasyonu" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ömerli ilçesi kırsalında bulunan Harmankaya Mahallesi'nde arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, aramada 150 kilogram patlayıcı madde, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait giyecek, yiyecek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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