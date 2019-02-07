Son Dakika Haberleri: Mardin'de 150 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de 150 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

56 dakika önce

Mardin'de kırsal alanlarda PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 150 kilogram plastik patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin'de 150 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'de kırsal alanlarda PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 150 kilogram plastik patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Şubat'ta Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında "Kılıç-106", "Şafak-107", "Tanzer-24" ve "Tokat- 9" operasyonları kapsamında teröristlere ait birçok sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca sığınak ve barınaklarda, 150 kilogram plastik patlayıcı, 4 kilogram amonyum nitrat,
av tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, obüs mühimmatı, 23 kalaşnikof fişeği, 30 fünye, hedef noktalayıcı ve aparatı,
2 el dürbünü, 140 pil, cep telefonu ile çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


Bölgede operasyonlar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:45 Kaynak: AA

PKK, Mardin, Güncel
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