Mardin'de 150 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de 150 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası yapıldı

15.05.2022 16:39
Mardin'de 150 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası yapıldı

Mardin'de Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnası 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Mardin'de Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnası 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Satranç Temsilciliği ve Mardin Eczacı Odası işbirliğiyle düzenlenen turnuva Mardin Eczacı Odasında yapıldı.

Turnuvaya, 10 yaş ve altı kategoride 85, 16 yaş ve altı kategoride 77, açık kategoride ise 91 sporcu başvurdu.

Kontenjandan dolayı 253 sporcudan turnuvaya katılan 150 sporcu 2 gün boyunca mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, turnuvaya katılım gösteren sporculara başarılar diledi.

43. Bölge Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral da, katılımcıları Mardin'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

İl Satranç Temsilcisi Cengiz Yalçın ise, sporculara başarı dileyerek turnuvaya olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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Eczacılar Günü, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 150 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika


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