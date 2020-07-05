Mardin'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN