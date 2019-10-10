Son Dakika Haberleri: Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı
Son Dakika Güncel Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı

Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı

1 saat önce

MARDİN'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı, System.String[]

MARDİN'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:59 Kaynak: DHA
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