Son Dakika Haberleri: Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi

Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi

6 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında "Kürşat 145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında bulunan terör örgütü PKK'ya ait olan 18 kilo gramlık el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi, System.String[]

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında "Kürşat 145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında bulunan terör örgütü PKK'ya ait olan 18 kilo gramlık el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında saat 09.45 sıralarında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal alanında gerçekleştirilen A/T faaliyetinde toprak içerisine gizlenmiş 18 kg'lık EYP düzeneği bulunulmuştur. Bulunan patlayıcı madde kontrollü şekilde imha edilmiştir" denildi. - MARDİN

Artuklu, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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