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Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı - Son Dakika

Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı

10.02.2022 15:07
Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, düzenlenen operasyonla bohçacı kılığında yaptığı 3 hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rujda G. (32) yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı - Son Dakika
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