Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ile şehit ailelerine yönelik program düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda, Kur'an Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, şehitliğin ve gaziliğin dünyada hiçbir mevki ve makamla ölçülemeyecek kadar yüce olduğunu söyledi.

Tarihsel süreçte kazanılan zaferlere değinen Demirtaş, bugün de ülkenin huzuru için terörle mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Demirtaş, "Bu toprakların evlatları olarak 1000 yıllık yurdumuzdan ve mukaddesatımızdan vazgeçmeyeceğiz. Şehit yakınları olarak sizler en değerli varlıklarınızı, evlatlarımızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi ve babalarınızı vatan sağ olsun diyerek bu topraklara emanet ettiniz. Kahraman gazilerimiz sizler girdiğiniz mücadelede bedenlerinizden bir parçayı kaybederken şehadeti göze aldığınızı tüm cihana gösterdiniz. Size minnettarız. Bu aziz vatan ve bu asil millet sizlere minnettar." dedi.

Programa, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.