Mardin'de 19 Mayıs sosyal mesafeli halayla kutlandı - Son Dakika

Mardin'de 19 Mayıs sosyal mesafeli halayla kutlandı

MARDİN - Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafeli halay ile kutlandı.

Yurdun dört bir yanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, korona virüs gölgesinde kutlandı. Mardin'de korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Akademisine bağlı Meridin Müzik ekibi ve Mazruna Sanat Topluluğu da cadde ve sokakları üstü açık otobüs ile gezerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Mazruna Sanat Topluluğu ekibi ellerinde Türk bayrağıyla sosyal mesafeli halay çekip, reyhani ve zeybek oynadı. Sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak çekilen halay balkon ve pencerelerden ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik eden vatandaşlarca büyük alkış aldı.

Yaşanan salgın nedeniyle istedikleri gibi bir etkinlik yapamadıklarını belirten ses sanatçısı Serdar Örnek, "Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde etkinlik düzenledik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını daha güzel bir şekilde kutlamak isterdik ancak içerisinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle kısıtlı etkinliklerle bir kutlama oldu" dedi.