Son Dakika Haberleri: Mardin'de 191 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi-fotoğraflar

Mardin'de 191 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi-fotoğraflar

20 dakika önce

Mardin'de 191 kilo patlayıcı ele geçirildiSuriye sınırındaki Mardin'in Şenyurt mahallesinde metropol kentlerde terör saldırılarında kullanılacağı belirtilen 191 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'de 191 kilo patlayıcı ele geçirildi

Suriye sınırındaki Mardin'in Şenyurt mahallesinde metropol kentlerde terör saldırılarında kullanılacağı belirtilen 191 kilo patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

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