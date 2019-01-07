Mardin'de 191 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi-fotoğraflar
20 dakika önce
Mardin'de 191 kilo patlayıcı ele geçirildiSuriye sınırındaki Mardin'in Şenyurt mahallesinde metropol kentlerde terör saldırılarında kullanılacağı belirtilen 191 kilo patlayıcı ele geçirildi.
Mardin
'de 191 kilo patlayıcı ele geçirildi Suriye
sınırındaki Mardin'in Şenyurt
mahallesinde metropol kentlerde terör saldırılarında kullanılacağı belirtilen 191 kilo patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
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