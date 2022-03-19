Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika
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Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

19.03.2022 16:11
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

ÖLEN ZELİHA'NIN YARIN DÜĞÜNÜ VARMIŞMardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi.

ÖLEN ZELİHA'NIN YARIN DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi. Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,


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Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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