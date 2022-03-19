Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4) - Son Dakika
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Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4)

19.03.2022 19:25
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4)

TABUTUNA DUVAK KONULDUMardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve aralarında gelin adayının da olduğu dört kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

TABUTUNA DUVAK KONULDU

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve aralarında gelin adayının da olduğu dört kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Evlilik hayali kuran Zeliha Balamur (32) da meydana gelen kazada hayatını kaybederken, aynı kazada nişanlısı İdris Yeşilmen ise yaralandı. Kazada ölen genç kadının cenazesi, tabutuna konulan duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİKazada, Zeliha Balamur, Leyla Balamur (38), ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) ise yaralandı.BUGÜN KINA GECELERİ VARMIŞ

Zeliha Balamur ile İdris Yeşilmen'in bu gece kına gecelerinin olduğu öğrenildi. Kazada ölen Zeliha Balamur ve kuzeni Leyla Balamur'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saruhan Camisinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.  Kazada ölen diğer 2 kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,


Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4)
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4)
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4)
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4)
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (4) - Son Dakika
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