Mardin'de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Mardin'de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

22.03.2022 15:49
Mardin'de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

Mardin'de Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mardin'de Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kasımiye ağaçlandırma sahasında Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Demirtaş, 5 farklı noktada 2 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Daha yeşil bir kent için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Demirtaş, "Ormanlar insanların hayatı açısından çok önemli. Özellikle 27 yıldır kesintisiz fidan dikerek adeta ömrünü doğaya adayan Şeyhmus amcaya gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları için teşekkür ediyorum. Herkesin bu konuda elinden gelen gayreti göstermelerini istiyoruz." dedi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, kamu kurum müdürleri, çevre dostu Şeyhmus Erginoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlar temsilcileri katıldı.

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Mahmut Demirtaş, orman haftası, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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