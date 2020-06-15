Mardin'de, 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika

MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki 'Musul Baac Emniyet' sorumlusu oldukları tespit edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla DEAŞ'ın Irak'taki 'Musul Baac Emniyet' sorumlusu olarak faaliyet gösteren 2 teröristin Mardin'de olduklarını belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla 2 teröristi gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 terörist, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan tutuklandı.