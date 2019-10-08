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Mardin'de 2 fetö şüphelisine tutuklama

50 dakika önce

MARDİN merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin'de 2 fetö şüphelisine tutuklama, System.String[]

MARDİN merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; kent merkezli Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda D.K., J.O.H., M.T., İ.G., S.A. ve M.E.T. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K. ile S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. J.O.H., M.T., İ.G. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:47 Kaynak: DHA
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