Son Dakika Haberleri: Mardin'de 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği
Son Dakika Güncel Mardin'de 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği - Son Dakika

Mardin'de 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği

6 saat önce

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçilerinin himayelerinde şehir genelinde görev yapan muhtar eşleri ile kadın muhtarların katılımlarıyla 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği düzenlendi.

Mardin'de 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği, System.String[]

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçilerinin himayelerinde şehir genelinde görev yapan muhtar eşleri ile kadın muhtarların katılımlarıyla 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği düzenlendi.


Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gönül Elçilerinin himayelerinde Mardin merkez ve ilçelerinde görev yapan muhtar eşleri ve kadın muhtarlar yemekte bir araya geldi. Bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi avukat Gülseren Yaman, Büyükşehir Belediye Daire Başkanları, kadın muhtarlar, kadın STK temsilcileri ve muhtar eşleri katıldı.


Devlet ve vatandaş kaynaşmasının amaçlandığı etkinlikte muhtar eşleri bir birileriyle tanışıp kaynaşma imkanı buldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, muhtar eşleri ile tanışarak bir süre sohbet etti. Yaman, muhtarın kapısının vatandaşa açılan ilk devlet kapısı olduğunu belirterek şunları söyledi:


"Devlet ile vatandaş arasında köprü işlevi gördüğü, vatandaşlarımızın sorunlarıyla hemhal olan, gerekli hizmetlerin sunulması noktasında gecesini gündüzüne katan, vatandaşlarımızın devlete daha sıkı bağlanmasını ve güven duymasını sağlayan kapıdır. Bunca güzel çalışmayı gerçekleştirirken yanı başında olan kıymetli eşlerinin desteğinin oldukça büyük olduğunu bildiğimizden muhtar eşlerini bir araya getirerek hem kendi aralarında tanışıp kaynaşmaları hem de sorun ve önerilerini dile getirebilecek bir ortam sağlanmış olunacaktır."


Programın ardından muhtar eşlerine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediyeleri takdim edildi. - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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