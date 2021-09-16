Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika

Bu arada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların Kovid-19 aşılarının mobil ekiplerce evlerinde yapılabileceğini duyurdu.

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