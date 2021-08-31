Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı açıklamada, karantina kararının sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı belirtildi.
Kolluk kuvvetleri, karantinaya alınan Sümer ve Kılavuz Mahallelerine giriş ve çıkışları kapattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası - Son Dakika