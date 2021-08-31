Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası - Son Dakika

Kolluk kuvvetleri, karantinaya alınan Sümer ve Kılavuz Mahallelerine giriş ve çıkışları kapattı.

Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı açıklamada, karantina kararının sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı belirtildi.

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