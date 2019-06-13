Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi
1 saat önce
Mardin Valiliğince, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda biri kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Valiliğince, Nusaybin
ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda biri kadın 2 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda biri kadın 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği, 2 uzun namlulu silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
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