Son Dakika Haberleri: Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi
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Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

1 saat önce

Mardin Valiliğince, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda biri kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, System.String[]
Mardin Valiliğince, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda biri kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda biri kadın 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği, 2 uzun namlulu silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Mardin, PKK, Güncel
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