Son Dakika Haberleri: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Mardin'in Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Mardin'in Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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