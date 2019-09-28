Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Mardin'in Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:08 Kaynak: AA
Mardin'in Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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