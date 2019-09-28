Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİSTLERİN SİLAHLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2019 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca, Derik ilçesi Atlı Mahallesi kırsal alanında bulunan bir eve yapılan operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu evde yapılan arama sonucunda Kalaşnikof tüfeği, tabanca, silahlara ait şarjörler 2 el bombası, 3 av tüfeği radyo ve güneş panelleri ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.



