Mardin'de 2 terörist kimyasal patlayıcıyla yakalandı - Son Dakika

MARDİN'de, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu 2 teröristin üzerinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı maddenin, terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemek için getirildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında yakaladıkları Suriye uyruklu H.A.S. ve R.A.S.'nin üzerinde yaptıkları aramada 'powerbank' ele geçirdi. 'Powerbank' üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, içinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı, 6 fünye ve 2 pil olduğunu tespit etti. Patlayıcı maddenin terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemek için getirildiği öğrenildi. Teröristlerden H.A.S.'nin, jandarmadaki sorgusunda N.E. ve F.E.'nin kendilerini sınır hattında karşılayacaklarını belirtmesi üzerine, ekipler 2 şüpheliyi de sınır hattında yakalayarak, gözaltına aldı.Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.A.S. 'silahlı terör örgütüne üye olmak', R.A.S. de 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçundan tutuklanırken. N.E. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.