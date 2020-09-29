Son dakika haber | Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika haber | Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen bölücü terör örgütü mensubu sayısının 170'e yükseldiği aktarıldı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, İstanbul, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 01:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

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