Son Dakika Haberleri: Mardin'de 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

Mardin'de 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

46 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.

Mardin'de 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; 18 Mart tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, Nusaybin ilçesi Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde Yaman-27 Operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve tarama sonucunda 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre mazot, 1 adet yangın söndürme tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir" denildi.

(Abdullatif Altunkaynak - Beril Solmuşgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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