Mardin'de 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
46 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; 18 Mart tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, Nusaybin ilçesi Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde Yaman-27 Operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve tarama sonucunda 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre mazot, 1 adet yangın söndürme tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir" denildi.
(Abdullatif Altunkaynak - Beril Solmuşgül/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
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