Mardin'de 2 uzun namlulu silah ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve 446 mermi ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri aldığı istihbarat bilgisi doğrultusunda bir adrese operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 446 fişek ele geçirildi. İsmi açıklanmayan ve gözaltına alınan ev sahibi sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. (DHA)