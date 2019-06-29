Son Dakika Haberleri: Mardin'de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mardin'de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

32 dakika önce

Mardin'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 20 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin'de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Mardin'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 20 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile kent merkezi başta olmak üzere Derik ve Midyat ilçelerinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında durdurulan araçlarda 72 kilogram nargile tütünü ile 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken gümrük kaçağı ürünlerle ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, merkez uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 1 bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuval içerisinde bulunan 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, Midyat ilçesinde yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan şüpheli 2 araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 18 bin 890, Derik ilçesinde de yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan l araç içerisinde yapılan aramalarda bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini belirtildi.

Yolcu otobüsünde ele geçirilen gümrük kaçağı nargile tütünü ile ilgili 1 şüphelinin, Midyat ilçesinde ele geçirilen 18 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili 3 şüphelinin, Derik ilçesinde ise ele geçirilen bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili olarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını, şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:14 Kaynak: İHA
midyat, derik, mardin, sigara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti! Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:46:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]