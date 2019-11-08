Son Dakika Haberleri: Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Güncel Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı

Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı

8 saat önce

Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yatırımlarıyla bu yıl 20 bin dekar arazi sulandı, ülke ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı.

Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yatırımlarıyla bu yıl 20 bin dekar arazi sulandı, ülke ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiğini ifade eden Aydın, böylelikle, yağmurlama sulamada yüzde 35, damla sulamada ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığını belirtti.

Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu aktararak, bu sayede kırsal kalkınma ile yaşam standardının yükselmesinin göçü önlediğine dikkati çekti.

Bu kapsamda Mardin'de 3 Mayıs'ta başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını aktaran Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda Mardin ve ilçelerinde toplam 20 bin dekar tarım arazisi sulandı. 20 bin dekar arazide yapılan sulu tarım sayesinde bu yılın birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufunun sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Devlet Su İşleri, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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